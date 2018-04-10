Эксперт: Обвал на фондовых рынках страшнее девальвации

Девальвация рубля может помочь экспортёрам металлов.

Член генерального совета "Деловой России" Николай Остарков рассказал, что сейчас сошлись три фактора, негативно влияющих на курс рубля по отношению к доллару и евро: санкционное давление, снижение цен на нефть и необходимость помочь экспорту металлов. В то же время он напомнил о 10%-м падении на фондовом рынке. Однако, как отметил Николай Остарков, не происходит обычного в таких случаях обвального падения, пишет Infox.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после введения новых санкций США 50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд, а курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года.