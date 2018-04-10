В Челябинске родители учеников спортшколы "Конас" намерены голодать вместе с педагогами

В Челябинске родители учащихся спортшколы "Конас", где с 4 апреля 20 сотрудников объявили голодовку, хотят присоединиться к педагогам, об этом Накануне.RU сообщили в "Конасе".

Такое решение было принято после того, как глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что голодовка - это не решение проблем, и с сотрудниками будут разговаривать только после того, как они прекратят бастовать.

Что касается родителей, то они планируют голодать в одной из квартир Челябинска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило.

Голодающие выдвигают несколько условий. Главное - восстановить Строгонова в должности. Также сотрудники просят власти отправить в отставку главу управления по физической культуре и спорту Челябинска Евгения Иванова. Третье требование по возвращению каратистов в сборную Южного Урала удовлетворено - 55 человек накануне вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнится 30 лет.