Статья Суркова о сотнях лет "геополитического одиночества" оказалась с тезисами МЭФа

Помощник президента РФ Владислав Сурков, заявивший, что Россию ждут от ста до трехсот лет "геополитического одиночества", оказался не оригинален. Похожее заявление прозвучало еще неделю назад на Московском экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, высказывание Суркова появилось в его статье для журнала "Россия в глобальной политике".

"С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества", - написал Сурков.

При этом он не берется оценить, "каким будет предстоящее нам одиночество".

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит", - пишет Владислав Сурков.

Он отмечает, что "одиночество не означает полную изоляцию", хотя и "безграничная открытость также невозможна", поскольку и то и другое "было бы повторением ошибок прошлого". Страна будет торговать, воевать, состоять в международных организациях, обмениваться знаниями, вызывать страх и ненависть, любопытство, восхищение и симпатию, но уже "без ложных целей и самоотрицания", заключает Сурков.

Примечательно, что 3 апреля, открывая вторую пленарную дискуссию Московского экономического форума, сопредседатель форума, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что Россия сегодня находится в "геополитическом одиночестве".

"Мы должны понять, как мы дошли до такой жизни, когда холодная война, возможно, вернулась. Может, ее можно избежать. Самая главная проблема - как преодолеть это отчуждение между Западом и Россией, которое все время обостряется", - сказал он.