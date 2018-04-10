Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса

Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал бывшего губернатора региона Амана Тулеева своим председателем.

По данным РИА Новости, за проголосовали 38 человек, один против.

Напомним, ранее Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

На минувшей неделе Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.

9 апреля Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, досрочно сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева.