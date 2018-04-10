Китай осудил США за намерение продать Тайваню технологии строительства подлодок

Министерство обороны КНР осудило США за "сертификат о допуске к продаже" подводных лодок Тайваню. Тайбэй считает, что торговая лицензия на продажу технологий подлодок может повысить его обороноспособность и поддержать дружеские отношения с Соединёнными Штатами.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь отметил, что позиция КНР по вопросу поставок американского оружия на Тайвань является чёткой и последовательной. Тайвань является частью одного Китая, а соблюдение этого принципа - основа отношений КНР и США. Китай требует, чтобы США придерживались принципа одного Китая и трёх совместных коммюнике, а также прекратили любые формы военных контактов с Тайванем, в том числе и продажу вооружений.

Свой ответ У Цянь завершил напоминанием: "Китайская армия обладает решимостью и способностью сорвать все попытки раскола родины и предпримет все необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности родины".

Напомним, в мае должна состояться американско-тайваньская бизнес-конференция по оборонной промышленности. Впервые с 2002 г. это мероприятие пройдёт не в США, а в тайваньском городе Гаосюн.