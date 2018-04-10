Прокуратура нашла в южноуральских школах и детсадах множество нарушений противопожарной безопасности

Множество нарушений противопожарной безопасности нашли работники прокуратуры при проверке школ и детских садов в регионе.

В Аше в Детской художественной школе и в Ашинской детской школе искусств не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода - это нужно делать не реже 2 раз в год, также после каждой проверки должны были быть составлены соответствующие акты. В "художке" инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствовала требованиям - не назначены лица, ответственные за проведение мероприятий в случае пожара.

В Усть-Катаве в ходе проверки одного из детских садов установлено, что на дверях эвакуационных выходов ряда помещений запирающие устройства не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В другом детском саду Усть-Катава у противопожарных дверей отсутствуют устройства для самозакрывания, в Центре детского творчества не обеспечена исправность огнетушителя.

"Прокуратура Трехгорного в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявила нарушения в деятельности четырех образовательных учреждений. Вскрыты нарушения требований, предъявляемых к средствам пожаротушения, путям эвакуации, оформления документации организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.

В отношении юрлиц возбуждены административные производства.