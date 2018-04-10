Прокуратура нашла в южноуральских школах и детсадах множество нарушений противопожарной безопасности

в этот день
10.04.18
08:42
В Екб.10:42
Подсчитан ущерб от масштабной контрабанды сибирского леса в Китай
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Главное
Трамп пригрозил Путину "жестким ответом"

Тема дня
"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1467

Прокуратура нашла в южноуральских школах и детсадах множество нарушений противопожарной безопасности
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Множество нарушений противопожарной безопасности нашли работники прокуратуры при проверке школ и детских садов в регионе.
Читайте также:

В Аше в Детской художественной школе и в Ашинской детской школе искусств не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода - это нужно делать не реже 2 раз в год, также после каждой проверки должны были быть составлены соответствующие акты. В "художке" инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствовала требованиям - не назначены лица, ответственные за проведение мероприятий в случае пожара.

В Усть-Катаве в ходе проверки одного из детских садов установлено, что на дверях эвакуационных выходов ряда помещений запирающие устройства не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В другом детском саду Усть-Катава у противопожарных дверей отсутствуют устройства для самозакрывания, в Центре детского творчества не обеспечена исправность огнетушителя.

"Прокуратура Трехгорного в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявила нарушения в деятельности четырех образовательных учреждений. Вскрыты нарушения требований, предъявляемых к средствам пожаротушения, путям эвакуации, оформления документации организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.

В отношении юрлиц возбуждены административные производства.

Другие новости по темам: безопасность, пожар, нарушения, МЧС, прокуратура, школа, детсад, Южный Урал
10.04.2018 08:33 Мск | Михаил Белокрылов
10:33 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Прокуратура нашла в южноуральских школах и детсадах множество нарушений противопожарной безопасности
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+