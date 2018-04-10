В Мегионе экс-глава муниципального "Тепловодоканала" получил "условку" за незаконную трату 3 миллионов

В Мегионе бывший глава муниципального "Тепловодоканала" наказан за махинации с бюджетными деньгами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Он наказан тремя годами условно и таки же испытательным сроком. Кроме того, нужно будет возместить ущерб.

Напомним, в августе 2015 года глава предприятия заключил договоры подряда с "Техностроем". Организация должна была отремонтировать теплотрассу в посёлке Высоком. Фактически всю работу сделали сотрудники "Тепловодоканала", она же оплатила работы. Однако гендиректор подписал документы о "выполненной работе" и перевел компании 3 млн руб., на которые и пострадала муниципальная контора.