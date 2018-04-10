16 психов, наркоманов и алкоголиков из Кургана лишились водительских прав

в этот день
10.04.18
08:44
В Екб.10:44
Подсчитан ущерб от масштабной контрабанды сибирского леса в Китай
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Главное
Трамп пригрозил Путину "жестким ответом"

Тема дня
"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1468

16 психов, наркоманов и алкоголиков из Кургана лишились водительских прав
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

новые водительские права 20011 года (2011) | Фото:ugibddso.ru

В Кургане после проверки прокуратуры 16 наркоманов, психов и алкоголиков лишились водительских прав.
Читайте также:

В ходе надзорных мероприятий выявлены граждане, имеющие водительские удостоверения различных категорий, состоящие на диспансерном учете в связи с наличием психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

С учетом того, что вождение автомобиля лицами с подобными противопоказаниями создает угрозу безопасности дорожного движения и жизни людей, прокурор Кургана направил в суд иски о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.

"Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 16 местных жителей и возложил на них обязанность сдать водительские удостоверения в ГИБДД", - добавили в ведомстве.

Другие новости по темам: псих, алкоголик, наркоман, Курган, прокуратура, проверка, водительские права, лишение
10.04.2018 08:27 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:27 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

16 психов, наркоманов и алкоголиков из Кургана лишились водительских прав
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+