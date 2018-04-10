16 психов, наркоманов и алкоголиков из Кургана лишились водительских прав

В Кургане после проверки прокуратуры 16 наркоманов, психов и алкоголиков лишились водительских прав.

В ходе надзорных мероприятий выявлены граждане, имеющие водительские удостоверения различных категорий, состоящие на диспансерном учете в связи с наличием психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

С учетом того, что вождение автомобиля лицами с подобными противопоказаниями создает угрозу безопасности дорожного движения и жизни людей, прокурор Кургана направил в суд иски о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.

"Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 16 местных жителей и возложил на них обязанность сдать водительские удостоверения в ГИБДД", - добавили в ведомстве.