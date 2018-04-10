Песков: Встреча Медведева и Путина с санкциями США не связана

Президент Владимир Путин проведет во вторник, 10 апреля, рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили в Кремле.

Беседа президента и премьера будет приурочена к предстоящему 11 апреля ежегодному отчету правительства о своей работе перед Госдумой, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С введенными на минувшей неделе антироссийскими санкциями США эта встреча не связана, уточнил он.

В прошлом году, как и ранее, Медведев также встречался с Путиным накануне выступления в Госдуме. В 2017 году такая встреча состоялась 17 апреля.

Как передает ТАСС, ранее Медведев заявлял, что в этом году он планирует представить отчет о работе не только за последние 12 месяцев, но за все шесть лет деятельности нынешнего состава кабмина.