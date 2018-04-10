В Челябинской области должница по алиментам отправится в колонию за нападение с ножом на пристава

В Верхнем Уфалее осудили местную жительницу, которая напала с ножом на судебного пристава.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года - к женщине, которая должна своей дочери 2002 года рождения более 400 тыс. рублей алиментов, пришел судебный пристав, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленница, увидев пристава, схватила нож и направила его в сторону представителя закона, высказывая угрозу убийством.

"Данную угрозу судебный пристав, исходя из обстоятельств произошедшего, воспринял реально, при этом у него имелись основания опасаться осуществления этой угрозы", - добавили в ведомстве.

С учетом полного признания вины, а также наличия в действиях подсудимой рецидива преступлений, судом ей назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.