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Бывший мэр Благовещенска, осужденный в 2016 году на семь лет за коррупцию, вышел на свободу
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бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля (2018) | Фото: Amur.net

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный в августе 2016 года за коррупцию, вышел на свободу.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь городского суда Александр Воронин, суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-чиновника, но при этом отказал Мигуле в праве занимать определенные должности.

В мае 2015 года Мигуля был задержан в Липецкой области, этапирован в Приамурье и помещен в СИЗО. В августе 2016 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале 2017 года наказание было сокращено до 7 лет, бывший чиновник был освобожден от наказания по статье "нецелевое расходование бюджетных средств" в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Всего Мигуля был признан виновным по трем статьям: "превышение полномочий", "использование служебного положения вопреки интересам службы" и "нецелевое расходование бюджетных средств". Суд также лишил его права на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля(2018)|Фото: Amur.net

В ходе предварительного следствия было установлено, что Александр Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка ООО "Офеня", в результате чего бюджет Амурской области и Благовещенска в 2008 году недополучил свыше 25 млн рублей. Также экс-мэр обвиняется в использовании служебных полномочий при освобождении компании "МИССК" от арендной платы за пользование земельным участком на 19 млн рублей и в нецелевом расходовании более 46 млн рублей при приобретении в муниципальную собственность моста через реку Чигиринка.

"Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было", - добавил Александр Воронин.

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10.04.2018 08:15 Мск | Благовещенск | информационная служба Накануне.RU
10:15 Екб


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Бывший мэр Благовещенска, осужденный в 2016 году на семь лет за коррупцию, вышел на свободу
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