В Кургане убийца, осужденный на 13 лет "особняка", не смог обжаловать приговор

в этот день
10.04.18
08:47
В Екб.10:47
Подсчитан ущерб от масштабной контрабанды сибирского леса в Китай
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Главное
Трамп пригрозил Путину "жестким ответом"

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить меры элементы мобилизационной экономики" Пока же Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности.
10.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1470

В Кургане убийца, осужденный на 13 лет "особняка", не смог обжаловать приговор
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Кургане 59-летний мужчина, которого осудили за убийство на 13 лет в колонии особого режима, не смог обжаловать приговор.
Читайте также:

7 октября прошлого года в Кургане мужчина в день своего рождения после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес последнему несколько ударов ножом в область груди и живота, причинив смертельные телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признавал, однако суд первой инстанции, оценив представленные стороной обвинения доказательства, постановил обвинительный приговор.

"Не согласившись с вынесенным приговором, не считая себя виновным в убийстве, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.
По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда доводы апелляционной жалобы признала несостоятельными и оставила без удовлетворения", - добавили в ведомстве.

Другие новости по темам: суд, Курган, колония, обжалование, приговор
10.04.2018 07:55 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
09:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Кургане убийца, осужденный на 13 лет "особняка", не смог обжаловать приговор
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+