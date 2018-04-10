В Кургане убийца, осужденный на 13 лет "особняка", не смог обжаловать приговор

В Кургане 59-летний мужчина, которого осудили за убийство на 13 лет в колонии особого режима, не смог обжаловать приговор.

7 октября прошлого года в Кургане мужчина в день своего рождения после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес последнему несколько ударов ножом в область груди и живота, причинив смертельные телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признавал, однако суд первой инстанции, оценив представленные стороной обвинения доказательства, постановил обвинительный приговор.

"Не согласившись с вынесенным приговором, не считая себя виновным в убийстве, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда доводы апелляционной жалобы признала несостоятельными и оставила без удовлетворения", - добавили в ведомстве.