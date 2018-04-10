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09.04.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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10.04.2018 08:06 Мск (10:06 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Американский эсминец отправился к берегам Сирии
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эсминец, ВМС США, флот (2013) | Фото:

Ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в Белом доме, посвященного якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
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Согласно официальным данным, президент США на встрече с военачальниками страны заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в городе Дума. По словам Дональда Трампа, решение будет принято на днях.

Напомним, информация о химатаке в Восточной Гуте появилась 8 апреля, ее распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Ранее стало известно, что уже сегодня, 10 апреля, может состояться голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

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10.04.2018 08:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


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Американский эсминец отправился к берегам Сирии
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