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"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
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В сгоревшем доме в Мегионе нашли два тела, возбуждено дело
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Мегион Новая жилой дом (2018) | Фото: vk.com, Тимофей Муськов

После тушения крупного пожара в Мегионе – сгорел дом площадью в 546 "квадратов" – нашли два тела. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.
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После ликвидации пожара нашли тело женщины, а при разборе завалов – тело мужчины. По предварительным данным, оба погибли от отравления угарным газом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном жилом доме поступило в 1.21 3 апреля. Площадь пожара составила 546 "квадратов". Через пять минут прибыли первые спасатели. К этому моменту один из подъездов уже горел изнутри. В доме – 29 комнат, 58 жильцов, все были эвакуированы. Один человек получил ожог кистей. К 7.40 полностью ликвидировали. На месте были сотрудники мэрии, глава города.

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10.04.2018 08:07 Мск | Мегион | Михаил Лукашкин
10:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 09:36 Мск
В Мегионе сгорел жилой дом площадью в 546 "квадратов", погиб один человек








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В сгоревшем доме в Мегионе нашли два тела, возбуждено дело
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