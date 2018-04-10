В сгоревшем доме в Мегионе нашли два тела, возбуждено дело

После тушения крупного пожара в Мегионе – сгорел дом площадью в 546 "квадратов" – нашли два тела. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

После ликвидации пожара нашли тело женщины, а при разборе завалов – тело мужчины. По предварительным данным, оба погибли от отравления угарным газом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном жилом доме поступило в 1.21 3 апреля. Площадь пожара составила 546 "квадратов". Через пять минут прибыли первые спасатели. К этому моменту один из подъездов уже горел изнутри. В доме – 29 комнат, 58 жильцов, все были эвакуированы. Один человек получил ожог кистей. К 7.40 полностью ликвидировали. На месте были сотрудники мэрии, глава города.