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В Екатеринбурге два экс-инспектора ДПС осуждены на 8 лет за взятку
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Екатеринбурге бывшие сотрудники ДПС признаны виновными в получении взятки за непривлечение лица к административной ответственности. В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу 27 мая 2017 года, находясь на территории стоянки автотранспорта по ул. Победы в Екатеринбурге, выявили факт нарушения водителем автомобиля "Дэу Нексия" правил стоянки транспортного средства в месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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По предложению водителя автомобиля экс-сотрудники согласились получить от него взятку в размере 12 тыс. руб. за непривлечение его к административной ответственности.

После получения взятки, подсудимые были задержаны сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области, проводившими оперативно-розыскное мероприятие.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, со штрафом в размере 100 тыс. руб. каждому.

"Предателей интересов службы, иначе их назвать сложно, по крайней мере, мне, выявили и изобличили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Свердловской области. Обоих нерадивых инспекторов ГИБДД уволили по отрицательным мотивам сразу же после их задержания. По имеющейся в системе МВД традиции, за проступки подчинённых должны нести ответственность те, кто недостаточно эффективно занимался профилактической работой, в том числе по антикоррупционной составляющей. В данном случае за взятку к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 4 должностных лица из ГИБДД по городу Екатеринбургу, которым были объявлены выговоры", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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10.04.2018 11:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:50 Екб


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В Екатеринбурге два экс-инспектора ДПС осуждены на 8 лет за взятку
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