В Екатеринбурге скоро заработают платные парковки

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обяжет водителей платить за парковки. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, теперь у органов ГИБДД будет возможность передавать муниципальным властям данные по собственникам автомобилей.

"Законопроект был принят голосами парламентариев от "Единой России", развязав руки организаторам платных парковок. Хотя, пожалуй, можно было повременить, хотя бы исходя из не самых лучших экономических условий", - сообщил депутат.

По его словам, против законопроекта проголосовали представители всех трех оппозиционных фракций парламента - "Справедливая Россия", ЛДПР и частично КПРФ.

Первые паркоматы на улицах Екатеринбурге появились еще в 2014 году. Тогда такое решение вызвало бурю критики со стороны автомобилистов, но вскоре возмущения прекратились, так как система оплаты парковок так и не заработала. Это связано с тем, что ГИБДД Екатеринбурга не была наделена полномочиями по фиксации административных нарушений и привлечению к административной ответственности за неуплату таких парковок.