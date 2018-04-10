En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор

Пост неисполнительного директора En+ Group покинул Чжао Гуанмин. Он вышел из совета директоров 9 апреля, после того, как компания была включена в санкционный список Минфина США, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в отставку ушел независимый директор En+ Group Доминик Фрейссе.

Санкции предписывают всем гражданам США покинуть органы управления компаний из списка. Помимо En+ Group в перечень вошли другие активы Олега Дерипаски: UС Rusal, "Базовый элемент", Группа ГАЗ. Алюминиевая компания и En+ Group заявили о риске технического дефолта по отдельным кредитам, после санкций акции компаний оказались в лидерах падения.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям.