En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор

в этот день
10.04.18
08:47
В Екб.10:47
Подсчитан ущерб от масштабной контрабанды сибирского леса в Китай
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Главное
Трамп пригрозил Путину "жестким ответом"

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить меры элементы мобилизационной экономики" Пока же Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности.
10.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1470



Новости
10.04.2018 07:52 Мск (09:52 Екб)
экономика
En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

Пост неисполнительного директора En+ Group покинул Чжао Гуанмин. Он вышел из совета директоров 9 апреля, после того, как компания была включена в санкционный список Минфина США, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Ранее в отставку ушел независимый директор En+ Group Доминик Фрейссе.

Санкции предписывают всем гражданам США покинуть органы управления компаний из списка. Помимо En+ Group в перечень вошли другие активы Олега Дерипаски: UС Rusal, "Базовый элемент", Группа ГАЗ. Алюминиевая компания и En+ Group заявили о риске технического дефолта по отдельным кредитам, после санкций акции компаний оказались в лидерах падения.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям.

Другие новости по темам: Чжао Гуанмин, En+ Group
10.04.2018 07:52 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:52 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 03:36 Мск
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года

Ранее 10.04.2018 02:27 Мск
Глава Facebook извинился за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в американские выборы

Ранее 09.04.2018 16:31 Мск
Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям

Ранее 09.04.2018 16:21 Мск
Независимый директор En+ подал в отставку

Ранее 09.04.2018 15:42 Мск
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Ранее 09.04.2018 14:18 Мск
Россия в ответ на санкции может пересмотреть торговые соглашения с США

Ранее 09.04.2018 13:25 Мск
Правительство дополнительно поддержит попавшие под санкции США компании

Ранее 09.04.2018 09:19 Мск
"РусАл" объявил о риске технических дефолтов по кредитам из-за санкций США

Ранее 09.04.2018 06:05 Мск
Захарова рассказала о "стратегии" западных санкций

Ранее 07.04.2018 11:46 Мск
МИД РФ: Россия ответит на новые санкции США

Ранее 06.04.2018 15:33 Мск
Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний

Ранее 05.04.2018 08:03 Мск
СМИ: США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"

Ранее 05.04.2018 04:04 Мск
Американские власти допросили российских олигархов по "российскому делу"

Ранее 23.03.2018 03:32 Мск
Цукерберг даст показания в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica

Ранее 20.03.2018 09:06 Мск
Связанную с Трампом британскую компанию уличили во вмешательстве в выборы по всему миру








Добавить комментарий:

En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+