Сурков предрек России сотни лет "геополитического одиночества"

Помощник президента Владислав Сурков считает, что Россию ждут от ста до трехсот лет "геополитического одиночества". Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

По его словам, происходит отказ страны от "многократных и бесплодных попыток" породниться с западной цивилизацией.

Сурков отметил, что с введением санкций в 2014 году завершилось "эпическое путешествие России" на Запад, "легкомысленно начатое Лжедмитрием и решительно продолженное Петром Первым". В это время Российское государство "каким только боком ни старалось втиснуться" на Запад - самодержцы "усердно женились на немках", дворянство и бюрократия пополнялись "бродяжными иноземцами", а армия "победоносно и жертвенно сражалась во всех крупнейших войнах Европы".

Не привело к сопряжению и увлечение Запада идеями социализма, нашедшими свое воплощение как раз в России. В конце же прошлого века Москва снова "попросилась" в Европу, уже "умаленная и приниженная", однако вписаться в поворот на Запад снова не удалось. Тогда зазвучали предложения "шарахнуться на Восток", однако и это "путешествие" уже было в российской истории, замечает Сурков.

"Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима", - пишет советник президента.

Сурков называет Россию не альтернативной, третьей, а "сдвоенной и двойственной" цивилизацией, вместившей в себя и Восток, и Запад.

"Россия - это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", - размышляет политик.

"С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества", - написал Сурков.

При этом он не берется оценить, "каким будет предстоящее нам одиночество".

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит", - пишет Сурков.

Он отмечает, что "одиночество не означает полную изоляцию", хотя и "безграничная открытость также невозможна", поскольку и то и другое "было бы повторением ошибок прошлого". Страна будет торговать, воевать, состоять в международных организациях, обмениваться знаниями, вызывать страх и ненависть, любопытство, восхищение и симпатию, но уже "без ложных целей и самоотрицания", заключил Сурков.