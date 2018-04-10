Минфин с июля снизит порог для беспошлинного ввоза посылок

Уже с июля 2018 г. порог беспошлинного ввоза посылок в Россию будет установлен на отметке 500 евро на одного человека в месяц. Проект постановления подготовил Минфин.

С января 2019 г. порог снизится до – 200 евро.

Сейчас россияне могут бес пошлины получить посылки на сумму до 1 тыс. евро и общим весом до 31 кг. Норма для багажа - 10 тыс. евро и 50 кг для воздушного транспорта и 1500 евро и 50 кг для остального.

Сейчас пошлина составляет 30%, в Правительстве говорили о планах поэтапного ее понижения до 15%. Однако в проекте постановления Правительства размер пошлины не оговаривается.

Напомним, предложила Правительству взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро. Вместе с тем кабмин изучал возможность введения НДС для покупок в иностранных магазинах.