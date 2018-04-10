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"Против санкций Запада пора вводить меры элементы мобилизационной экономики" Пока же Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности.
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика ;  | комментариев: 3
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Новости
10.04.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
экономика | В России
Минфин с июля снизит порог для беспошлинного ввоза посылок
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Почта России, отделение (2018) | Фото: Накануне.RU

Уже с июля 2018 г. порог беспошлинного ввоза посылок в Россию будет установлен на отметке 500 евро на одного человека в месяц. Проект постановления подготовил Минфин.
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С января 2019 г. порог снизится до – 200 евро.

Сейчас россияне могут бес пошлины получить посылки на сумму до 1 тыс. евро и общим весом до 31 кг. Норма для багажа - 10 тыс. евро и 50 кг для воздушного транспорта и 1500 евро и 50 кг для остального.

Сейчас пошлина составляет 30%, в Правительстве говорили о планах поэтапного ее понижения до 15%. Однако в проекте постановления Правительства размер пошлины не оговаривается.

Напомним, предложила Правительству взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро. Вместе с тем кабмин изучал возможность введения НДС для покупок в иностранных магазинах.

Другие новости по темам: пошлины, иностранные посылки, НДС, интернет-магазины
10.04.2018 07:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Минфин с июля снизит порог для беспошлинного ввоза посылок
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