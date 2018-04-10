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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Новости
10.04.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
спорт | Свердловская область
Скандально известный боец Александр Емельяненко посетит Екатеринбург
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Александр Емельяненко (2013) | Фото:russiasport.ru

Скандально известный боец Александр Емельяненко подпишет контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом будет объявлено на завтрашней пресс-конференции в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира RCC: Russian Cagefighting Championship, также в мероприятии примут участие уральский спортсмен Иван Штырков и исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов. Сама пресс-конференция будет посвящена турниру ММА RCC 2: Russian Cagefighting Championship. На ней состоится официальное подписание контракта с Александром Емельяненко. Также будут озвучены подробности о предстоящем турнире (дата и место проведения, соперники, файт-кард). А после для Емельяненко проведут экскурсию по историческому центру Екатеринбурга.

Напомним, Александр Емельяненко вышел из тюрьмы, где сидел за надругательство над своей домработницей, в 2016 году. После этого он заключил контракт с клубом "Ахмат" и провел несколько боев на турнирах в Чечне.

Также ранее сообщалось, что RCC Boxing Promotions может организовать поединок между Емельяненко и Иваном Штырковым.

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10.04.2018 07:43 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.12.2016 08:35 Мск
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Ранее 25.11.2016 07:55 Мск
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Скандально известный боец Александр Емельяненко посетит Екатеринбург
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