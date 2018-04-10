Скандально известный боец Александр Емельяненко посетит Екатеринбург

Скандально известный боец Александр Емельяненко подпишет контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом будет объявлено на завтрашней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира RCC: Russian Cagefighting Championship, также в мероприятии примут участие уральский спортсмен Иван Штырков и исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов. Сама пресс-конференция будет посвящена турниру ММА RCC 2: Russian Cagefighting Championship. На ней состоится официальное подписание контракта с Александром Емельяненко. Также будут озвучены подробности о предстоящем турнире (дата и место проведения, соперники, файт-кард). А после для Емельяненко проведут экскурсию по историческому центру Екатеринбурга.

Напомним, Александр Емельяненко вышел из тюрьмы, где сидел за надругательство над своей домработницей, в 2016 году. После этого он заключил контракт с клубом "Ахмат" и провел несколько боев на турнирах в Чечне.

Также ранее сообщалось, что RCC Boxing Promotions может организовать поединок между Емельяненко и Иваном Штырковым.