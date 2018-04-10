Путин наградил учителя, пострадавшую в нападении на пермскую школу, медалью "За отвагу"

Президент России подписал указ о награждении учителя пермской школы №127 Натальи Шагулиной медалью "За отвагу", передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что награду пермячка получила за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского и служебного долга.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных ножами подростков напали на учеников, Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для детей организуют туристические поездки. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.