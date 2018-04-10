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09.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
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Новости
10.04.2018 06:29 Мск (08:29 Екб)
политика | В России
Путин потратил на свою избирательную компанию 400 млн рублей
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Путин, телевидение, телевизор, ВГТРК, экран, ТВ (2017) | Фото: trueinform.ru

Центризбирком начал публикацию итоговых финансовых отчетов кандидатов в президенты.
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Владимир Путин потратил на президентскую кампанию почти весь объем избирательного фонда — по закону расходы из него не могут превышать 400 млн руб., из которых действующий глава государства израсходовал 399,8 млн руб., следует из данных ЦИК. Всего на его счет поступило 407,5 млн руб. Средства, превышающие лимит, ЦИК вернул отправителям. Кандидат не вложил в кампанию собственных средств, 400 млн он получил от юридических лиц, а остальные 7,5 млн — от физических. Самую большую строку расходов составила агитации через организации телерадиовещания — около 158,9 млн руб. Еще 108,8 млн ушло на печатные и иные агитматериалы, 70,5 млн — на проведение публичных массовых мероприятий.

Занявшая четвертое место по итогам выборов Ксения Собчак израсходовала на свою кампанию практически всю перечисленную на счет сумму — 157,5 млн руб. 26,6 млн Собчак вложила сама, еще 82,4 млн предоставила выдвинувшая ее "Гражданская инициатива". 18,9 млн телеведущей пожертвовали граждане и 29,5 млн внесли юрлица.

Большую часть средств Собчак также израсходовала на агитацию. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов было затрачено 53,7 млн руб., на предвыборную агитацию на телевидении — 32 млн, на агитацию через печатные СМИ — 61 тыс. руб. Примечательно, что расходы через сетевые издания у кандидата были нулевыми. Около трети всех средств Ксения Собчак израсходовала на оплату услуг информационного и консультативного характера (58,8 млн руб.). Почти 3 млн она потратила на проведение массовых мероприятий, 2,2 млн — на организацию сбора подписей.

ЦИК опубликовал также отчет лидера Монархической партии России Антона Бакова, отказавшегося от участия в кампании еще до начала регистрации кандидатов. Он успел потратить 47,2 тыс. руб., причем 47 тыс. 150 руб. были пожертвованы юридическим лицом, а еще 50 руб.— гражданином. Все средства ушли на проведение публичных мероприятий, пишет газета "Коммерсант".

Выборы президента России состоялись 18 марта 2017 года. Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 67,54%.

Напомним, после победы на выборах Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил их за поддержку и призвал к "мощному движению вперед".

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10.04.2018 06:29 Мск | Денис Линов
08:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.04.2018 04:15 Мск
На выборах президента наблюдался дисбаланс в освещении деятельности кандидатов - доклад








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Путин потратил на свою избирательную компанию 400 млн рублей
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