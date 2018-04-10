Двое жителей Югры похитили нефть на четверть миллиона рублей

В Югре полицейские завели уголовное дело в отношение похитителей нефти.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, в Нижневартовске задержана преступная группа, причастная к хищению нефти с кустовых площадок Покачевского месторождения.

Как установили оперативники, мужчины 1983 и 1985 годов рождения на протяжении двух месяцев занимались кражей "черного золота". За это время им удалось похитить 27 кубометров нефти. Ущерба превысил 250 тыс. руб.

Нефть похитители прятали в лесном массиве в специально приготовленных емкостях. Три бочки объемом по 10 кубометров и документацию полицейские обнаружили и изъяли в ходе проведения осмотра мест происшествия.

Один из злоумышленников являлся работником одной из сервисных компаний, оказывающих услуги на рынке нефтегазовой отрасли, второй – представитель компании, оказывающей услуги и выполнение работ дорожно-строительной техникой, асфальтирование, выполнение землеройных работ, прокладка и ремонт трубопроводов.

Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.