Небензя: Москва предупреждала Вашингтон о негативных последствиях удара по Сирии

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от нанесения удара по Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, — передаёт ТАСС его слова, сказанные по завершении открытого заседания Совета безопасности ООН. — Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".

Говоря о действиях США в вопросе дипломатического урегулирования кризиса в арабской республике, Небензя отметил вероятность "военного сценария".

"Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира", — подчеркнул он.

Что касается утверждений о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте, их российский представитель назвал провокацией, которая может плохо кончиться.

"Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, — сказал он. — Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что уже сегодня, 10 апреля, может состояться голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.