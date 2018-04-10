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Новости
10.04.2018 05:00 Мск (07:00 Екб)
политика | В России | За рубежом
"Россия ультиматумов не потерпит". Лавров встретился с высланными российскими дипломатами
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(2015) | Фото: kremlin.ru

Российские дипломаты, высланные из западных стран после инцидента в Солсбери, пришли вчера в исторический особняк Министерства иностранных дел (МИД) РФ для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.
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Как сообщает ТАСС, глава российского внешнеполитического ведомства, поприветствовав коллег, пообещал, что вскоре они смогут вернуться к работе.

"По понятным причинам мы не занимались организацией съемки их отъезда, — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, пояснив, что дипломатам "дали всего несколько дней, чтобы собраться".

"Среди этих людей огромное количество членов семей, детей, — подчеркнула она. — Мы не считаем, что съёмка детей, да и самих этих людей в чрезвычайных обстоятельствах правильная. Поэтому никакой организационной части в плане освещения не было".

При этом, как отмечает ТАСС, во время прошедшей встречи дипломаты свободно перемещались по особняку и разговаривали с журналистами, в том числе и на камеру. Многие делились историями их высылки.

"Нас очень слажено "эвакуировали", всё было хорошо организовано. Спасибо нашему руководству", — рассказал Игорь Новиков, работавший в Вашингтоне. По его словам, руководство МИД намерено определить высланных коллег "на разные должности".

В свою очередь, коллега Новикова по посольству Дмитрий Комаров отметил, что процесс высылки проходил "спокойно, в штатном режиме, централизованно, без какого-либо сумбура и нервных ситуаций".

"Конечно, были опечалены этим, но жизнь на этом не останавливается, — сказал он. — Впереди другие страны. Есть лёгкое разочарование из-за того, что так быстро пришлось уехать, но в целом ничего особо значительного не произошло".

По словам работавшего в отделе прессы посольства в Вашингтоне Александра Старкова, обстановка в дни перед отъездом была в целом не очень дружественной.

"Нас пытаются представить виновными в ситуации на Украине, в Сирии, — пояснил он. — В политических выступлениях все "отрабатывают номера". Но в личном общении, конечно, многие американцы выражали мне сожаление, что я уезжаю".

Глава МИД РФ, выступая перед собравшимися, отметил, что произошедшее плохо увязывается с логикой.

"Высылка российских дипломатов — это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачами по расширению международного сотрудничества, выполнению всех договоренностей, которые вытекают из Устава ООН, договорённостей, закреплённых в многочисленных международных договорах, включая Венские конвенции о дипломатических сношениях", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Москва не позволит говорить с собой языком ультиматумов.

"Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией", — сказал глава МИД РФ.

Напомним, 4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся этом Россию.

В знак солидарности с Великобританией более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединённого Королевства.

Другие новости по темам: МИД РФ, Сергей Лавров, дипломаты, дело Скрипаля
10.04.2018 05:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:00 Екб


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"Россия ультиматумов не потерпит". Лавров встретился с высланными российскими дипломатами
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