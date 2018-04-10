Вашингтон пообещал ответить на "химатаку в Сирии"

Вашингтон ответит на химическую атаку в сирийском городе Дума, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности всемирной организации.

По её словам, как передаёт РБК со ссылкой на Reuters, ответ американской стороны последует вне зависимости от того, будет ли он одобрен Совбезом ООН.

"Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость торжествует, — отметила Хейли. — В истории запишут этот момент, когда Совет безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует своё полное поражение в попытке защитить народ Сирии. В любом случае США ответят".

Напомним, информация о химатаке в Восточной Гуте появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что уже сегодня, 10 апреля, может состояться голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.