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"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
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Новости
10.04.2018 04:20 Мск (06:20 Екб)
политика | За рубежом
Вашингтон пообещал ответить на "химатаку в Сирии"
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(2017) | Фото:

Вашингтон ответит на химическую атаку в сирийском городе Дума, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности всемирной организации.

По её словам, как передаёт РБК со ссылкой на Reuters, ответ американской стороны последует вне зависимости от того, будет ли он одобрен Совбезом ООН.

"Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость торжествует, — отметила Хейли. — В истории запишут этот момент, когда Совет безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует своё полное поражение в попытке защитить народ Сирии. В любом случае США ответят".

Напомним, информация о химатаке в Восточной Гуте появилась 8 апреля, её распространили оппозиционные правительству арабской республики интернет-ресурсы со ссылкой на боевиков. В российском МИД данные сведения сочли провокацией и попыткой выгородить террористов. В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что уже сегодня, 10 апреля, может состояться голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Другие новости по темам: Никки Хейли, США, ООН, Совбез ООН, СБ ООН, Сирия, химоружие
10.04.2018 04:20 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
06:20 Екб


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Вашингтон пообещал ответить на "химатаку в Сирии"
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