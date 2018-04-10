Житель Курганской области обматерил полицейского и стал фигурантом уголовного дела

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Макушинского района, который угрожал убийством, а также публично оскорбил полицейского.

Как сообщили Накануне.RUв СУ СКР региона, 14 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, замахнулся ножом и угрожал гостьи убийством. Женщина вызвала полицейских. Однако, агрессивно настроенный хозяин дома стал выгонять прибывшего участкового уполномоченного районного отдела полиции и в нецензурной форме оскорбил сотрудника правоохранительных органов, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Свою вину злоумышленник признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.