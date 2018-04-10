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Новости
10.04.2018 04:00 Мск (06:00 Екб)
политика | В России | За рубежом
США предложили учредить независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии
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(2004) |

Голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии может состояться сегодня, 10 апреля, сообщили дипломаты по итогам консультаций Совета Безопасности (СБ) ООН.

По информации "РИА Новости", распространённый американской стороной документ подготовлен ещё в прошлом месяце и "самым серьёзным образом" осуждает случаи применения химоружия в арабской республики и, в частности, химатаку в городе Дума в провинции Восточная Гута 7 апреля. Кроме того, резолюция, как и подобный российский документ, предложенный ещё в январе, постановляет "учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) сроком на один год с возможностью дальнейшего продления".

Отмечается, что основным отличием американской резолюции от российской является ссылка на Главу VII Устава ООН, определяющую действия в отношении угрозы мира. Вашингтон настаивает, что после изучения доклада UNIMI СБ ООН примет решения относительно нарушений резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении)" и примет меры по Главе VII Устава ООН".

Как отметил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, американский документ содержит некоторые "неприемлемые элементы", и в нём "нет ничего, что делало бы эту резолюцию работающей на основании высоких стандартов конвенции по запрещении химического оружия".

По словам российского представителя, Москва выступает за наличие независимого механизма расследования и готова принять свой проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.



Развитие сюжета: Ранее 10.04.2018 04:20 Мск
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10.04.2018 04:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
06:00 Екб


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США предложили учредить независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии
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