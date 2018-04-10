Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года

Курс акций Сбербанка 9 апреля оказался в тройке лидеров падения на Мосбирже: снижение достигло почти 20%.

В последний раз такое падение стоимости акций Сбербанка было только в 2008 году, когда до России докатился глобальный финансовый кризис. Санкции США за один день снизили биржевую стоимость банка на 1,5 трлн руб.

Глава Сбербанка Герман Греф в отличие от главы ВТБ Андрея Костина не был включен в список новых санкций США, но крупнейший комбанк страны кредитовал компании, которые попали в "черный список". До сегодняшнего дня акции Сбербанка не раз обновляли рекорд стоимости. Крупнейший коммерческий банк России лидировал на рынке по технологическому обновлению, росту прибыли и акционерной стоимости.

Курс акций Сбербанка в марте превышал 277 руб. за штуку, а накануне падал до 205 руб.

Капитализация крупнейшего комбанка страны достигала совсем недавно 6 трлн руб., а 9 апреля снизилась до 4,6 трлн руб.

1 февраля был опубликован рейтинг Brand Finance: Сбербанк — единственный российский бренд, который вошел в число 25 самых дорогих банковских брендов мира в ежегодном международном рейтинге Brand Finance 2018.

Тем временем, в лидерах падения в понедельник оказался "РусАл" : стоимость его акций рухнула на 27%, при том, что торги с этими бумагами приостанавливались. На втором месте по падению - "Полюс" (-26,22%), на четвертом - "Мечел" (-17,36%), на пятом - "ГМК "Норильский никель" (-16,13%), сообщают "Вести. Экономика".

Напомним, что в минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении. В МИД РФ заявили, что дадут ответ на эти шаги США.