ФБР изъяло документы из офиса адвоката Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск у адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа.

Оперативники изъяли документы по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс. Представитель Коэна Стивен Райан сообщил, что санкции на обыск дал прокурор Южного округа Нью-Йорка и "частично" связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера (дело о российском вмешательстве в выборы 2016 года). Агенты ФБР изъяли документы, "защищенные адвокатской тайной". Райан уточнил, что в них содержится, но назвал обыск "совершенно неприемлемым и проведенным без необходимости", сообщает Lenta.ru.

Напомним, Трамп Коэн в скандале с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы Коэн заплатил ей $130 тыс. за сокрытие информации о связи с Трампом в 2006 году.

Как ранее сообщало Накануне.RU, американская порноактриса Сторми Дэниэлс подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы американского президента Дональда Трампа.