Глава Facebook извинился за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в американские выборы

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и утечку данных пользователей.

Это следует из показаний Цукерберга, которые он направил в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США. Как считает глава Facebook, компания сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить использование ее функционала во вред. "Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации", — уточняет Цукерберг.

По его словам, Facebook оказался слишком медлительным, чтобы заметить вмешательство из России и вовремя дать ему отпор. Цукерберг рассказывает, что соцсеть продолжает сотрудничать с правительством США в части обнаружения российского вмешательства. Глава Facebook принес извинения за допущенные ошибки, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в настоящий момент компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов.