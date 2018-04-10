Москва не набивается в друзья Вашингтону - Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном.

Как говорит дипломат, Россия не напрашивается в друзья к США, однако настаивает, чтобы два государства взаимодействовали цивилизованно. Об этом постпред заявил на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Сирии.

Небензя прокомментировал недавнее высказывание американской коллеги Никки Хейли о том, что РФ "никогда не станет другом Америки". По логике Хейли, сама постановка вопроса о том, могут ли США дружить с Москвой или нет, неверна. Небензя возразил, что дружба - в том числе и в международных отношениях - всегда проявляется добровольно и на взаимной основе. "Мы к вам в друзья не набиваемся", - заявил он.

В Москве рассчитывают лишь на то, что в Вашингтоне не будут пренебрегать нормами приличия и демонстрировать высокомерие. Постпред убежден, что США заблуждаются и в отношении своих друзей. "У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать "нет", - подчеркнул Небензя. Он заметил, что у Москвы, в свою очередь, друзья есть, зато нет противников: "Мы через такую призму на мир не смотрим", сообщает "Российская газета".