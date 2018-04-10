В ОАК раскритиковали проект самолета Sportjet для спортсменов

Советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин назвал проект самолета Sportjet by Sukhoi в его действующем виде "ахинеей" и "фантазиями".

"Я недавно летал с одним своим товарищем на переоборудованном Boeing-737-500 - 58 мест в одной конфигурации. Вот этим летают, а если мы в "суперджете" поставим тренажеры, сделаем несколько классов - этого ничего не будет, это фантазии. Тот фантазер, который несет эту ахинею - вы его попытайте - в жизни что-нибудь сделал или нет?" - заявил Алешин, отвечая на вопрос о сроках создания Sportjet by Sukhoi, предназначенного для перевозки спортивных команд.

"Спортджет" будет, но он нужен в совершенно другой конфигурации, не в той, что сейчас "продается" на бумаге и разговорах - это должна быть практичная версия", - отметил советник главы ОАК.

Соглашение между АО "Гражданские самолеты Сухого" и Олимпийским комитетом России (ОКР) о создании Sportjet by Sukhoi, оборудованного для перелетов спортсменов, было подписано в 2016 году. По планам, на его борту установят оборудование для восстановления и отдыха атлетов, а салон будет разделен на четыре зоны: восстановления (с аппаратурой для физиотерапии), отдыха (условия для сна, мониторинга их состояния, встроенные мультимедиа-системы), тренерской (просмотр и анализ игр), административного персонала.

Самолет планировалось сделать к 2018 году, сообщает "Интерфакс".