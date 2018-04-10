Трамп пригрозил Путину "жестким ответом"

Если российский президент Владимир Путин причастен к предполагаемой химической атаке на сирийский город Дума, то ответ Вашингтона "будет очень жестким".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Он мог, да, он мог, и если он действительно это сделал, то ответ будет очень жестким. Все [причастные к химатаке] за это заплатят, он [Владимир Путин] заплатит и все", — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп пообещал в течение двух дней принять решение об ответных мерах американских властей на предполагаемую химатаку на Думу. Вашингтон "не может допустить таких зверств", американский президент. Трамп пообещал выяснить, кто причастен к применению химического оружия: "Будь то Россия, правительство президента Сирии Башара Асада, Иран или все они вместе", сообщает РБК.

Напомним, сообщения о применении химического оружия в городе Дума опубликовали оппозиционные интернет-порталы со ссылкой на боевиков. В МИД РФ сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сирии попыткой выгородить террористов.