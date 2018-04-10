Небензя сообщил о хамстве со стороны США, Великобритании и Франции в отношении РФ

США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отношении России.

Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии и по последнему случаю предполагаемого применения химоружия в городе Дума.

"Правительства США, Великобритании и Франции без каких-либо оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других. Используется широкий арсенал методов: клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства, беспардонно грозят России", - отметил постпред.

"Тон, которым это делается, перешел границы допустимого. Даже во время холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли", - отметил Небензя, задав присутствующим вопрос, а что будет дальше.

Дипломат считает, что страны Запада поспешили возложить ответственность за якобы произошедшее в Восточной Гуте применение химического оружия на Россию и Иран. "Это было сделано молниеносно, без всякого расследования", подчеркнул Небензя, сообщает ТАСС.

Напомним, сообщения о применении химического оружия в городе Дума опубликовали оппозиционные интернет-порталы со ссылкой на боевиков. В МИД РФ сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сирии попыткой выгородить террористов.