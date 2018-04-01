Высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву

Второй самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился в международном аэропорту Внуково.

На борту воздушного судна специального летного отряда "Россия" находятся представители дипмиссии с членами семей, в том числе те из них, кто работал в ООН в Нью-Йорке.

Это уже второй борт, доставивший на родину дипломатов, которых США объявили персонами нон грата. Чтобы забрать всех сотрудников, пришлось задействовать два самолета. Один вылетел из Вашингтона в Москву, второй сделал посадку в Нью-Йорке.

В общей сложности в субботу из США улетел 171 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

Таким образом, государства присоединились к Великобритании, которая выслала 23 дипломатов из России.

Москва уже приняла ответные меры. Россия обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Зеркальные меры также коснулись других стран.

4 марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солcбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.