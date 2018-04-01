Граждане готовы принять в семьи детей, осиротевших после трагедии в Кемерово

Граждане готовы принять в свои семьи детей, осиротевших после трагедии в Кемерово, а также перечислить средства для помощи пострадавшим и родственникам погибших. С 25 марта в администрацию Кемеровской области пришло 811 обращений граждан, из них 141 касалось трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня", рассказала врио губернатора Сергею Цивилеву начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Стрик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кузбасса.

По словам Анны Стрик, обращения о желании принять в семью детей, оставшихся сиротами после пожара, направлены в департамент образования и науки региона.

Кроме того, люди интересовались реквизитами счета, куда можно перечислить средства для помощи пострадавшим и родственникам погибших, а представители курорта в Горном Алтае предложили безвозмездно принять у себя пострадавших.

Отдельная группа обращений — это просьбы проверить здания, учреждения, торговые центры в городах и районах на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Мэр Кемерова Илья Середюк отметил, что с пострадавшими и семьями погибших при пожаре адресно работают сотрудники социальной защиты населения, психологи, медицинские работники, юристы. Также была организована работа по восстановлению документов, которые были утеряны на месте трагедии.

Кроме того, власти оказывают всестороннюю помощь семьям погибших при пожаре в "Зимней вишне" в организации церемоний прощания. Уже похоронены 23 человека. На всех этапах дежурили медицинские работники, психологи. Решены вопросы о доставке тел погибших в другие города — Красноярск, Томск, Новокузнецк.

Начальник департамента документационного обеспечения Татьяна Вовченко доложила, что на сегодняшний день проведены 25 встреч с семьями погибших в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Все просьбы запротоколированы под подпись. Часть поручений, данных на основе просьб, уже выполнена.