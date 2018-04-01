"Зимнюю вишню" снесут: кемеровчане смогут предложить вариант благоустройства территории ТРЦ

Кемеровский ТЦ "Зимняя вишня", в котором при пожаре погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, и пострадали 79 человек, снесут. Жители Кемерово смогут выбрать вариант благоустройства территории ТРЦ. Такая информация прозвучала на первом совещании исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Замгубернатора, начальник областного департамента строительства Александр Шнитко доложил, что на сегодняшний день проведено предварительное обследование здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" диагностическим комплексом "Струна". По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что в данный момент здание ТЦ огорожено, взято под охрану, в том числе установлено видеонаблюдение. Обеспечивается доступ для представителей правоохранительных органов и Следственного комитета. Арендаторы торговых точек вывозят материальные ценности и финансовые документы.

"Здания этого не будет, решение по нему принято", — подчеркнул Сергей Цивилев.

Илья Середюк добавил, что в настоящее время на разных интернет-площадках идет голосование: горожане могут выбрать один из предложенных вариантов благоустройства территории ТРЦ или добавить свой. Голосование проходит четвертые сутки и продлится еще около двух недель. В настоящее время самый популярный ответ — создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал.

Начальник управления по работе с обращениями граждан Анна Стрик сообщила, что с 25 марта в администрацию Кемеровской области поступили предложения о размещении сквера, часовни, мемориальной доски на месте сгоревшего торгового центра. Все они направлены в администрацию Кемерова для дальнейшего рассмотрения.

Врио губернатора добавил, что в проект дальнейшего благоустройства территории ТРЦ следует включить здание и территорию школы №7, где располагался оперативный штаб.