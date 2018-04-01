В больницах остаются 5 пострадавших в "Зимней вишне": состояние от удовлетворительного до среднего

Пятеро пострадавших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" остаются в больницах: их состояние стабильное - от удовлетворительного до среднего. Такая информация прозвучала на первом совещании исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Заместитель губернатора Валерий Цой доложил, что в настоящее время в медучреждениях находятся пять пострадавших. Один — в областной детской больнице, четверо — в больнице скорой медицинской помощи. Состояние всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, стабильное, с положительной динамикой, состояние от удовлетворительного до среднего. Все необходимое для проведения лечения имеется.

На амбулаторном лечении находится 26 человек, их состояние удовлетворительно стабильное. За каждой семьей погибших закреплены соцработник и медицинские работники, есть четкое взаимодействие, если необходимо, сначала оказывается вся необходимая консультативная помощь, а потом уже врачебная.

Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна не только забота о физическом здоровье пострадавших, но и об их душевном спокойствии после перенесенной трагедии. Он дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших. С семьями, которые еще не были на встречах у Амана Тулеева, встретится лично Сергей Цивилев.

Как сообщил заместитель губернатора по финансам – начальник главного финансового управления Игорь Малахов, за три дня — с 28 по 30 марта — семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн руб. за каждого погибшего.

Пострадавшим тоже полагается компенсация: получившим травмы легкой степени тяжести направят 200 тыс. руб. из областного и 200 тыс. руб. из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести - 800 тыс. руб.

"Эти выплаты будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы. Данные документы готовятся", - сказал замгубернатора.

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов добавил, что с 28 марта проверено 77 учреждений торговли и 47 учреждений культуры. Все факты нарушений по безопасности направляются в органы прокуратуры. Проверки будут продолжены.