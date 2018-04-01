"Никто не будет выгорожен или спрятан": временный глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедии

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к жителям региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Хочу сказать жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этом страшном преступлении понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан", - заявил Сергей Цивилев в своем обращении.

И.о. губернатора пообещал оказать помощь и поддержку пострадавшим и родственникам погибших.

"Я хочу заверить каждого жителя области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А вместе с вами мы определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", - добавил Цивилев, подчеркнув, что готов к прямому диалогу с людьми.

Напомним, сегодня глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию.

Решение губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса указом Владимира Путина был назначен Сергей Цивилев.

Отметим, что преемником Тулеева еще в начале марта назвали Сергея Цивилева. В конце февраля этот бизнесмен встретился с президентом Владимиром Путиным якобы обсудить развитие его предприятия в Якутии. В первых числах марта Цивилева назначили заместителем Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству. Акции компании он подарил жене, а гендиректором назначил своего бывшего зама. СМИ предполагали, что нового чиновника переведут в ранг врио губернатора после 18 марта, что и случилось при весьма трагических обстоятельствах.

Добавим, что Цивилев сразу же приступил к "самопрезентации": на митинге после трагедии в Кемерово он сперва заявил мужчине, потерявшему всю семью, что тот пиарится на горе, а затем и сам пропиарился, встав на колени и прося прощения у жителей города, в котором он, напомним, работал на момент трагедии ровно три недели.