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от издателя  |  комментариев: 2


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Обновленный к ЧМ-2018 стадион "Екатеринбург-Арена" принял первый матч
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Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин (2018) | Фото: Накануне.RU

Обновленный к Чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Екатеринбург Арена" принял сегодня свой первый официальный матч, передает корреспондент Накануне.RU.
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Встреча 24 тура чемпионата России по футболу между местным "Уралом" и казанским "Рубином" - событие в какой-то степени символичное. Ведь именно поединок "Урала" и "Рубина" четырехлетней давности стал последним на Центральном стадионе перед его реконструкцией. Сам поединок между клубами вызвал ожидаемый ажиотаж - все доступные билеты, выпущенные в продажу, оказались проданы за несколько дней до игры.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Прибывать на арену зрители начали за несколько часов до начала матча. Никакой давки у гейтов не было. Всего же на стадионе 18 входов — после реконструкции их стало заметно больше. А не заблудиться и найти свое место помогает доступная навигация и специально обученные волонтеры. Забегая вперед отметим, что после встречи проблем с выходом со стадиона также не было.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Сама игра началась с минуты молчания – участники матча почтили память погибших в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". На секторах также можно было заметить баннеры, посвященные трагедии в Кузбассе.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Первый тайм матча получился незрелищным. Обе команды играли осторожно, до опасных моментов дело доходило редко. Однако один из первых острых эпизодов у ворот "шмелей" на 34-ой минуте игры завершился голом: Ивелину Попову из центра штрафной удалось затолкнуть мяч в сетку Ярослава Годзюра. После встреча оживилась.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Самый реальный шанс сравнять счет у "Урала" появился на 70-ой минуте игры, когда судья назначил пенальти. Однако Николай Димитров пробил несильно и по центру ворот, Сослан Джанаев до последнего стоял на месте и поймал мяч намертво. Несмотря на это пару минут спустя хозяева все-таки забили с игры: Эрик Бикфалви замкнул головой высокую подачу Эль-Кабира.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

В оставшееся время тренеры обеих команд пытались склонить чашу весов в свою пользу используя замены, но до опасных моментов дело доходило нечасто. К тому же на 88-ой минуте игры за опасный подкат был удален Бикфалви, заработавший в том моменте вторую желтую карточку. Итог встречи - голевая ничья 1:1.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

После игры главный тренер хозяев Александр Тарханов отметил, что результат для "Урала" можно считать положительным, ведь "не так просто отыграться в матче с "Рубином".

"В первом тайме мы выглядели скованными, возможно, сказалось давление нового стадиона. Конечно, новые стены помогли в итоге отыграться", - отметил он, добавив, что новую арену он оценивает на "десять баллов по десятибалльной шкале".

Александр Тарханов(2018)|Фото: Накануне.RU

Главный же тренер гостей Курбан Бердыев лаконично оценил новый стадион "шмелей" – "Стадион хороший, приятно сюда вернуться".

Курбан Бердыев(2018)|Фото: Накануне.RU

В целом же многие зрители остались довольны новой ареной, хотя был и ряд замечаний в плане комфорта.

"Стадион в целом нам понравился, есть мелкие недостатки - лестничные пролеты от пятен засохшей краски нужно бы отчистить, в туалетах нет сушильных аппаратов, дорогие цены в буфетах - стакан чая 50 руб. Эти все недостатки легко устраняемы. Главное для болельщиков "Урала" - это игра любимой команды: будет игра - будет и хорошее у болельщиков настроение, будет и полная заполняемость стадиона", - поделился с Накануне.RU после встречи болельщик "Урала" c 1968 года Вячеслав Русин.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

"В целом стадион прошел тестирование. Логистика была организована неплохо. Серьезных проблем с попаданием на стадион и на трибуны, а также с их покиданием я не испытал. Вид с временной трибуны оказался неплохим, я ожидал худшего. Но все продувается и нет навеса", - отметил после игры секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Андрей Андреев, купивший билет на одну из трибун, которые расположены за воротами.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

"Что же касается самого стадиона, то мое мнение - это неплохой стадион для чемпионата России, но самый худший стадион ЧМ-2018. Какой-то он нелепый и некомфортный", - добавил он.

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург Арена, тестовый матч Урал - Рубин(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим также, что официальное открытие стадиона состоится на матче "Урала" с одним из лидеров чемпионата "Спартаком" 15 апреля. Кроме этого, до мундиаля, 6 мая, в гости к "шмелям" приедет и пермский "Амкар".

Первый матч на новом стадионе с казанским "Рубином". Наши парни сумели отыграться и заработать одно очко. Спасибо за пережитые эмоции. Всех ждем 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата "Спартаком". Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране. Наши победы впереди!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

На арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут четыре матча группового этапа ЧМ: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Екатеринбург-Арена (Центральный стадион)(2018)|Фото: Накануне.RU

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01.04.2018 18:40 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
20:40 Екб


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Обновленный к ЧМ-2018 стадион "Екатеринбург-Арена" принял первый матч
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