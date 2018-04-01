В ДНР сбиты два украинских беспилотника

Украинские войска используют беспилотные летательные аппараты для разведки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Только за минувшие сутки ополченцы сбили два украинских беспилотника. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, наиболее активную воздушную разведку украинские боевики ведут на горловском и мариупольском направлениях. Сбитые же за прошедшие сутки беспилотники упали на минные поля между позициями.

При этом, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотников миссии ОБСЕ.