Путин поблагодарил Тулеева за работу

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева за работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Аманом Тулеевым, который подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области. Президент поблагодарил экс-губернатора за многолетнюю работу на посту руководителя региона", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, сегодня глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Губернатор Кемеровской области записал прощальное видеообращение.

"Считаю это для себя правильным, осознанным, единственным верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя", - сказал Аман Тулеев.

Решение губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня": 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилев.