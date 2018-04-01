Директор подмосковного мусорного полигона "Воловичи" уволился

Директор полигона твердых бытовых отходов "Воловичи" в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию. Об этом сообщил глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

"Директор полигона ТБО "Воловичи" В. И. Плясунов уволен по собственному желанию. Новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании", - написал Лебедев в своем аккаунте в Facebook, сообщает ТАСС.

Кроме того, появилась информация, что станцию очистки образовавшегося фильтрата на подмосковном полигоне "Воловичи" установят до декабря текущего года.

"Станция фильтрации будет установлена до декабря текущего года. Компания "Росгеопроект", которая разрабатывает проект рекультивации, приступит к работе через полторы недели после подписания контракта", — сказал Лебедев в пятницу на встрече с жителями.

Дату подписания контракта с санкт-петербургской компанией Лебедев назвать затруднился, отметив лишь, что "вопрос уже решен".

Ранее Лебедев сообщил, что монтаж системы дегазации полигона начнется досрочно — до 19 апреля. Сейчас полигон активно пересыпается грунтами, пишет РИА Новости.

Напомним, ситуация вокруг мусорного полигона "Воловичи" обострилась в прошлые выходные. Недовольство местных жителей вызывает то, что на свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.