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31.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
01.04.2018 16:13 Мск (18:13 Екб)
общество | Центральный ФО
Директор подмосковного мусорного полигона "Воловичи" уволился
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Мусоровозы, заблокированные под Коломной (2018) | Фото: vk.com/bestkolomna

Директор полигона твердых бытовых отходов "Воловичи" в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию. Об этом сообщил глава городского округа Коломна Денис Лебедев.
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"Директор полигона ТБО "Воловичи" В. И. Плясунов уволен по собственному желанию. Новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании", - написал Лебедев в своем аккаунте в Facebook, сообщает ТАСС.

Кроме того, появилась информация, что станцию очистки образовавшегося фильтрата на подмосковном полигоне "Воловичи" установят до декабря текущего года.

"Станция фильтрации будет установлена до декабря текущего года. Компания "Росгеопроект", которая разрабатывает проект рекультивации, приступит к работе через полторы недели после подписания контракта", — сказал Лебедев в пятницу на встрече с жителями.

Дату подписания контракта с санкт-петербургской компанией Лебедев назвать затруднился, отметив лишь, что "вопрос уже решен".

ТБО "Воловичи", Коломна, Росгвардия, оцепление, митинг(2018)|Фото: youtube.com

Ранее Лебедев сообщил, что монтаж системы дегазации полигона начнется досрочно — до 19 апреля. Сейчас полигон активно пересыпается грунтами, пишет РИА Новости.

Напомним, ситуация вокруг мусорного полигона "Воловичи" обострилась в прошлые выходные. Недовольство местных жителей вызывает то, что на свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.

Протестующие перекрыли дорогу для мусоровозов под Коломной(2018)|Фото: vk.com/mosobl_news

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01.04.2018 16:13 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
18:13 Екб


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Директор подмосковного мусорного полигона "Воловичи" уволился
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