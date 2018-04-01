В Волоколамске – очередной митинг: жители требуют введения ЧС и готовят подарок губернатору Подмосковья

Жители Волоколамска вышли на очередной митинг за закрытие свалки "Ядрово" и отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Трехчасовая акция протеста собрала порядка 2,5 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители города поочередно выступали с трибуны. Они говорили о сокращении полигонов твердо-бытовых отходов, из-за которых в Волоколамске возникла "экологическая катастрофа страшнее Чернобыля", о нежелании врачей называть реальную причину отравления тысяч людей и безразличии чиновников.

14 апреля, в день рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева, жители Волоколамска планируют устроить поздравительный митинг. Уже придумали и подарок.

"Пусть этот день будет последним в его политической карьере! Воробьева в отставку!" – скандировали люди.

"В подарок предлагаю подарить ему свалку, чтобы он там прописался, построил там себе дворец, мы даже можем скинуться по 100 руб., чтобы он жил там со своей семье", - заявила участница митинга.

Один из активистов обратил внимание на то, что уже второй раз совет городских депутатов не может собраться полным составом и принять решение о проведении общегородского референдума. "Решение этого референдума никто не может отменить, даже президент. Народ – власть!" – сказал мужчина.

"Наша задача – отстоять наш родной Волоколамск! Закрыть эту поганую помойку", - заявил следующий оратор, предложивший привлечь Воробьева к уголовной ответственности.

Присутствовавший на митинге медик перечислила признаки отравления сероводородом: головные боли, слабость, изменение давления, носовые кровотечения, жжение на слизистых, расстройство кишечника. "Если вы плохо себя чувствуете, обращайтесь в медицинские учреждения. Фиксируете эти факты!" – сказала она.

Жители города посетовали, что в больницах их недомогания связывают с обычными пищевыми отравлениями и боятся назвать реальный диагноз, чтобы не испортить статистику.

Некоторые из них предположили, что отравления от ядовитых выбросов меняют структуру ДНК, и через несколько лет жительницы Волоколамска будут рожать "уродов".

"Закрыть!", "Требуем ЧС!", "Воробьева в отставку!", "Завтра Волоколамск может не проснуться!" – кричали участники митинга.

Также люди держали плакаты: "Воробьев! Тулеев ушел, а ты?", "Путин! Приезжай в наш город, поживи и подыши".

В этот раз акцию протеста посетили гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Активисты из столицы рассказали, что в ближайшее время митинг в защиту Волоколамска пройдет в Москве, место проведения согласовывается.

Активисты со сцены сообщили, что сегодня подпишут резолюцию за отставку губернатора области Андрея Воробьева.

Отметим, что организатор сегодняшнего митинга Артем Любимов не смог присутствовать на акции – накануне его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Артем Любимов не сможет присутствовать [на митинге 1 апреля], поскольку в 21.19 был задержан по дороге в Москву на автодороге Москва — Рига, в качестве пассажира, сотрудниками областного УУР за неповиновение. Доставлен в ОВД Истры, на него составлен протокол по 19.3 ч.1, он задержан до рассмотрения дела в суде", — сообщила РБК активистка Екатерина Цепканова.

По словам другой активистки, Екатерины, Артем Любимов "поехал добровольно с сотрудниками полиции в ОВД Истры". По ее словам, он был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторами ДПС.