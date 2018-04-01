Порошенко хочет провести через СБ ООН решение о введении миротворцев в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой будет говорить о введении миротворцев ООН в Донбасс. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил в Мариуполе.

По его словам, нужно "провести решение СБ ООН". Также он заявил, что уже все страны, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Порошенко снова призвал "дожать" Россию, которая якобы "оказалась в тотальной и полной изоляции".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале в Мюнхене на конференции по безопасности он также призывал "дожать Россию" и ввести войска ООН. 12 марта он пообещал сделать все для скорейшего осуществления этого.