В Екатеринбурге более 700 жителей Академического вышли на митинг против вырубки березовой рощи

Сегодня более 700 жителей екатеринбургского микрорайона Академический вышли на митинг против вырубки березовой рощи, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя Совета ТОС "Академический" Дениса Каракоза, на акцию протеста пришли более 700 человек, а обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву собрало 760 подписей.

У участников митинга три требования: прекратить вырубку березовой рощи, отменить результаты торгов и отправить в отставку председателя правления АО "Дом.РФ" Плутника.

"В Екатеринбурге назревает новый очаг напряженности. Сегодня, воскресным утром, жители микрорайона "Академический" вышли на митинг против вырубки березовой рощи под строительство жилого комплекса. По мнению собравшихся, застройщик "Атомстройкомплекс" нарушает градостроительный план, и производит вырубку незаконно", - написал на своей странице "Вконтакте" уральский общественник Илья Белоус.

Участники митинга повязали зеленые ленты на живые деревья, а черные – на срубленные. В сети запущен хэштэг #СпасемБерезовуюРощу.

"Рядом с нашим домом - прекрасная березовая роща, где гуляют семьи, ходят на лыжах, поют птицы, а по деревьям бегают белки. Это маленький островок в мегаполисе, которых становится все меньше. Очень хочется сохранить это, чтобы в нашем мире не все можно было купить за деньги, чтобы наши дети дышали кислородом и видели лес не только на картинках", - высказалась одна из участниц акции Екатерина.

"Рядом с этой рощей я живу уже пятый год. Я выросла в городе, где лес на каждом шагу, и эта роща напоминала мне о нем. Но сейчас эту рощу начали вырубать! И все для строительства очередного "муравейника". Вместо постройки, изначально обещанного института, парка и других общественных зданий для него, строят жилые дома. Я против этой вырубки!" – написала жительница Академического Мика.

Как сообщается на сайте ТОС "Академический", судьбу березовой рощи должны были решить торги, но аукцион не состоялся. Тогда землю якобы отдали компании "Атомстройкомплекс", которая взяла этот участок в аренду. Сейчас вырубка деревьев в роще идет полным ходом.