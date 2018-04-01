В Екатеринбурге снесли остатки недостроенной телебашни

От екатеринбургской телебашни не осталось и следа: сегодня строители разрушили основание рухнувшей конструкции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все. Совсем", - написала заместитель начальника пресс-службы ООО "УГМК-Холдинг" Нина Пелевина на своей странице в "Фейсбуке", снабдив пост фотографией площадки, на которой еще вчера стоял "огрызок" телебашни.

Сегодня утром строители начали демонтаж конструкции при помощи экскаватора с гидравлическими ножницами. Около 15.00 остатки башни обрушились.

Отметим, что вчера вечером жители Екатеринбурга поделились видео фейерверка, запущенного рядом с остатками телебашни. В то время, как гремит салют, раздается взрыв у основания башни.

Напомним, что обрушение башни произошло 24 марта в 9.10. На ее месте будет построена ледовая арена.