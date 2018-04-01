Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене

Жители Екатеринбурга, Челябинская, Тюмени и Перми смогут слетать в Крым по льготной цене. Росавиация разместила информацию по программам субсидированных воздушных перевозок, передает корреспондент Накануне.RU.

До 1 декабря 2018 г. по трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда планируется перевезти почти 729 тыс. пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Субсидированный авиабилет в Симферополь обойдется жителям Екатеринбурга и Челябинска в 3 тыс. руб., Перми – 2 тыс. 800 руб., Тюмени – 3 тыс. 400 руб.

Купить билеты по специальному тарифу смогут лишь отдельные граждане РФ: люди до 23 лет, пенсионеры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй или третьей группы с сопровождающими.