В России проиндексировали пенсии

Социальная пенсия увеличится в России с 1 апреля на 2,9% (примерно на 255 руб.) у 3,9 млн россиян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышены госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 255 руб. и составляет 9 тыс. 62 руб. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы вырос соответственно на 378 и 382 руб. и составляет 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации выросли до 30 тыс. 694 руб. и 35 тыс. 387 руб. соответственно.

Ранее – 1 января 2018 г. – страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%, что выше показателя инфляции за 2017 г. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 тыс. 983 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до 14 тыс. 137 руб., среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 тыс. 416 руб.

Ожидается, что в августе 2018 г. Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 г. пенсионеров.